Алиев вновь встал горой за Украину и ее границы 1991 года: ось «Баку-Киев» активно строится

БлокнотРУ 25 мая президент Азербайджана принял главу МИД Украины и сообщил: Баку и Киев – братья навек, украинские границы, нарисованные при СССР, незыблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русская удивилась - 66 миллиардов рублей потратили на медицину мигрантов и бесплатные роды. Перечитала заголовок три раза, думала, ошибка
- Это позор какой-то! Пашинян сыграл в манере Алиева: В Ереване атаковали Лаврова
- «Никаких жён, мужей, бабушек, дедушек и детей»: Бастрыкин предложил бизнесменам, которые не могут жить без мигрантов, взять все издержки на себя
Свежие комментарии