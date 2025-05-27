Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    🤣начали шевелиться это уже хорошо, но надо эту дуру-думу ставить на место а то они все законы "отшвыривают,которые к...Эксперт: под «соу...
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Алиев вновь встал горой за Украину и ее границы 1991 года: ось «Баку-Киев» активно строится

Алиев вновь встал горой за Украину и ее границы 1991 года: ось «Баку-Киев» активно строится

БлокнотРУ 25 мая президент Азербайджана принял главу МИД Украины и сообщил: Баку и Киев – братья навек, украинские границы, нарисованные при СССР, незыблемы.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Алексей, к чему ваш словесный понос?
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3 час.
Игорь Васиков
Пu3ga A^ueвy. Зеля и его заминёхал...
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3 час.
ТО
Терехов Олег
А не ху... было ему вертолет прощать!  Мы не такие ... задолбало руководство...
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