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«Спартак» – лидер РПЛ, заруба Конте и Тухеля, победы «Реала» и «Баварии», скриншот офсайда Карраскаля и другие новости утра

«Спартак» – лидер РПЛ, заруба Конте и Тухеля, победы «Реала» и «Баварии», скриншот офсайда Карраскаля и другие новости утра

Привет! Начинай свою крутую, яркую и счастливую неделю с дайджестом главных спортивных новостей прошедших суток 💫 1.

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