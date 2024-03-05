В Калужской области 56-летний тип напал на двух девочек – столкнул их головами

Уголовное дело возбуждено по факту хулиганства.В городе Балабаново Калужской области 56-летний мужик просто схватил на улице чужих играющих детей – девочек 9 и 10 лет, затащил в подъезд и так ударил их лбами, что разбил им лица.
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