Михаил Делягин: Без «обратной связи» любая система управления скатывается в маразм

На наших глазах формируется феномен «цифровой глухоты» Михаил Делягин Фото: URA.RU/TASS Важнейшим контуром управляющей системы является «обратная связь»: учет не понятных или не приятных для нее, но объективно существующих явлений, требующих корректировки ее действий.
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