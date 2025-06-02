Михаил Делягин: Без «обратной связи» любая система управления скатывается в маразм

На наших глазах формируется феномен «цифровой глухоты» Михаил Делягин Фото: URA.RU/TASS Важнейшим контуром управляющей системы является «обратная связь»: учет не понятных или не приятных для нее, но объективно существующих явлений, требующих корректировки ее действий.