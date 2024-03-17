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Энрике о жеребьевке ЛЧ: «ПСЖ» попал в сетку, где у каждого есть шанс выйти в финал. А есть сетка с фаворитами – «Реалом» и «Ман Сити»

«ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в 1/4 финала турнира. Победитель этой пары встретится с «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

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