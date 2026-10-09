«Пошло по касательной»: подробности нападения на депутата в Ленобласти

В Ленинградской области расследуют загадочное покушение на депутата Всеволожска. Алексей Гуркин получил ножевое ранение, но сам доехал до больницы.
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