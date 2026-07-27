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Wildberries открыла вакансии экспертов по урегулированию жалоб и претензий продавцов

Wildberries открыла вакансии экспертов по урегулированию жалоб и претензий продавцов

Объявления появились на фоне обращений селлеров после ударов по складамКомпания Wildberries опубликовала на площадке о поиске работы HeadHunter несколько вакансий с должностью эксперта по урегулированию жалоб и претензий продавцов.

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