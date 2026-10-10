В Краснодаре 86 АЗС работают, но топливо есть не везде

Дизельное топливо утром 10 октября продавалось на 83 из 86 работающих в Краснодаре АЗС, тогда как бензин АИ-100 был доступен лишь на 12 заправках.
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