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Царьград

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В Краснодаре 86 АЗС работают, но топливо есть не везде

В Краснодаре 86 АЗС работают, но топливо есть не везде

Дизельное топливо утром 10 октября продавалось на 83 из 86 работающих в Краснодаре АЗС, тогда как бензин АИ-100 был доступен лишь на 12 заправках.

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