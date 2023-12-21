Ядерный маховик: США нашли способ сбить российский гиперзвук

США продолжают наращивать низкоорбитальную спутниковую группировку слежения за ракетными пусками. Агентство космического развития (SDA) заключило с компанией Raytheon Technologies контракт стоимостью 250 миллионов долларов, который предусматривает разработку и поставку семи таких аппаратов, а также … .