Тренер Перев назвал резкие ограничения в питании причиной срыва диеты

Резкий отказ от сладкого и мучного вместе с пропуском приемов пищи может привести к перееданию. Фитнес-инструктор Сергей Перев предупредил о рисках такого подхода к похудению, сообщает NEWS.
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