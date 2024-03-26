Совет Безопасности ООН принял призыв к прекращению огня в секторе Газа

Совбез ООН принял в понедельник резолюцию, требующую немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников после того, как США воздержались от голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии