Bild: на Западе не могли представить, что у РФ есть сверхтяжелая бомба ФАБ-3000

На Западе не могли поверить в то, что на вооружении ВС РФ появилась трехтонная фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, которая наносит непоправимый урон Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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