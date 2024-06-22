Bild: на Западе не могли представить, что у РФ есть сверхтяжелая бомба ФАБ-3000

На Западе не могли поверить в то, что на вооружении ВС РФ появилась трехтонная фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции, которая наносит непоправимый урон Вооруженным силам Украины (ВСУ).