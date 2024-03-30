Как выглядит село Михайловское, которое затопило талыми водами. Фото

С 30 марта в Алтайском крае действует режим ЧС из-за паводка Обстановка в селе Михайловском / Фото: Екатерина Киссер / "Инцидент Барнаул" Жительница райцентра Михайловского района Алтайского края Екатерина Киссер поделилась с телеграм-каналом "Инцидент Барнаул" снимками затопленного села, которые демонстрируют улицы с высоты птичьего полета.