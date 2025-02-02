Мирный житель Белгородской области погиб при ударе беспилотника ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Малиновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
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