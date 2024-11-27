В Казани у гражданина Армении выявили неоплаченные штрафы

Сотрудники Госавтоинспекции Казани, проводившие надзор за дорожным движением на улице Фучика около 10 утра 26 ноября, остановили автомобиль Honda с иностранными номерами, за рулем которого находился 32-летний гражданин Армении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии