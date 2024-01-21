"F**k These Cops, It's A Lesson To Him": NYC Woman Makes Self-Incriminating Statements After Car-Ramming Attack Caught On Video Authored by Jonathan Turley, Sahara Dula, 24, is a New England College criminal justice graduate who wants to specialize in “crisis communication.
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