Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

7 подписчиков

"F**k These Cops, It's A Lesson To Him": NYC Woman Makes Self-Incriminating Statements After Car-Ramming Attack Caught On Video

"F**k These Cops, It's A Lesson To Him": NYC Woman Makes Self-Incriminating Statements After Car-Ramming Attack Caught On Video

"F**k These Cops, It's A Lesson To Him": NYC Woman Makes Self-Incriminating Statements After Car-Ramming Attack Caught On Video Authored by Jonathan Turley, Sahara Dula, 24, is a New England College criminal justice graduate who wants to specialize in “crisis communication.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх