Оживают тени прошлого: ретроградная Венера приготовила весенние сюрпризы всем знакам зодиака

Всех нас ждут весной эмоциональные качели и переосмысление внутренних принципов. Венера. freepik.com Самая чувственная планета Венера весной начинает активно удаляться от Земли, что грозит нам обострением старых конфликтов, особенно в вопросах дипломатии и международных договоров.