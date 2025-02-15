Оживают тени прошлого: ретроградная Венера приготовила весенние сюрпризы всем знакам зодиака

Всех нас ждут весной эмоциональные качели и переосмысление внутренних принципов. Венера. freepik.com Самая чувственная планета Венера весной начинает активно удаляться от Земли, что грозит нам обострением старых конфликтов, особенно в вопросах дипломатии и международных договоров.
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