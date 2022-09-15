В Госдепе рассказали о планах США транспортировать нефть через Каспийское море

Госдеп: США допускают транспортировку нефти Казахстана через Каспийское море США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана Госдеп: США допускают транспортировку нефти Казахстана через Каспийское море США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море, заявил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.