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В Госдепе рассказали о планах США транспортировать нефть через Каспийское море

В Госдепе рассказали о планах США транспортировать нефть через Каспийское море

  Госдеп: США допускают транспортировку нефти Казахстана через Каспийское море США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана  Госдеп: США допускают транспортировку нефти Казахстана через Каспийское море США принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море, заявил помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, пишет ТАСС.

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