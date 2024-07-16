Одни ли мы в Галактике? Похоже, что да

Новая научная работа предлагает свежий взгляд на парадокс Ферми, предполагая, что самое простое объяснение может быть верным: возможно, мы единственная (или почти единственная) разумная цивилизация в нашей галактике.
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