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Хавбек «Краснодара» Кади: «Главный соперник в борьбе за чемпионство – «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

Хавбек «Краснодара» Кади: «Главный соперник в борьбе за чемпионство – «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда.

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