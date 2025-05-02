Французский стартап разрабатывает систему защиты спутников от военных угроз

Парижская компания Dark, основанная в 2022 году бывшими инженерами-ракетчиками из европейских оборонных компаний MBDA и Thales, занимается разработкой космического аппарата для перехвата и уничтожения военных объектов на орбите.
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