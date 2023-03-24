Яровинский о Слуцком: «Очень жесткий в работе! Скорее диктатор. Футболистов его жизнерадостность в иллюзии не вводит»

Олег Яровинский считает тренера Леонида Слуцкого жестким в работе. — Найдутся слова для людей, которые с наслаждением обещают Слуцкому, что просидит без работы долго и вообще превратился в аниматора? — На мой взгляд, анимационная деятельность только на пользу футболу.