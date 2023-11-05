Министр Алханов рассказал, какую должность сын Кадырова получил в службе безопасности Чечни

Глава Минздрава Чечни рассказал, на какую должность назначили Адама Кадырова в СБВ службе безопасности Чеченской Республики появился новый сотрудник – 15-летний сын главы ЧР Адам Кадыров получил важную должность в ведомстве.
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