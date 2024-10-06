Как начать заниматься фитнесом и почему стоит выбрать тренировки с тренером Юлия СоколоваФитнес стал неотъемлемой частью жизни для многих людей, стремящихся улучшить свое здоровье, повысить выносливость и обрести гармонию с собственным телом.