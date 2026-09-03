Трамп заявил, что сможет добиться завершения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему удастся добиться мира на Украине.«Думаю, мы этого добьемся», - сказал он в интервью GB News.
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