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Суд обязал Минюст раскрыть имена чиновников, стоявших за фондом компенсаций обвиняемым в штурме Капитолия

Феде­раль­ный миро­вой судья удо­вле­тво­рил хода­тай­ство ист­цов и потре­бо­вал от адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Дональ­да Трам­па предо­ста­вить све­де­ния о лицах, раз­ра­бо­тав­ших ныне закры­тую про­грам­му финан­со­вой под­держ­ки для «жертв поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­но­го пре­сле­до­ва­ния».

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