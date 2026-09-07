Суд обязал Минюст раскрыть имена чиновников, стоявших за фондом компенсаций обвиняемым в штурме Капитолия

Федеральный мировой судья удовлетворил ходатайство истцов и потребовал от администрации президента Дональда Трампа предоставить сведения о лицах, разработавших ныне закрытую программу финансовой поддержки для «жертв политически мотивированного преследования».
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