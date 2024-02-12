Маск назвал сумасшествием проект помощи ВСУ

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в социальной сети Х прокомментировал публикацию сенатора Джей Ди Вэнса о том, что новому президенту США не получится отказаться от поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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