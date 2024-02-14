Британская разведка: Могут ли украинские военные отвоевать Крым?

В своем недавнем отчете о ходе российско-украинского конфликта британская военная разведка оценила воздушные операции России и Украины, уделив особое внимание вопросу о том, сможет ли Украина вернуть себе Крым.
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