Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что Израиль и палестинское движение ХАМАС в скором времени будут готовы заключить соглашение, которое включает в себя освобождение заложников, а также длительную многодневную приостановку военных действий в секторе Газа.
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