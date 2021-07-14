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Прописывать внука в свою квартиру не хочет ни одна бабушка

Прописывать внука в свою квартиру не хочет ни одна бабушка

– Мы с мамой на эту тему говорили уже вскользь, в самом начале беременности! – грустно рассказывает тридцатилетняя Эрика.

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Виктор Белогорцев
нечего обижаться, скандал уже есть, а ребенка молча прописать у одного из родителей, согласие других прописанных не обязательно
Нина Полевая (Бойко)
Согласна, что согласие других прописанных не обязательно. НО согласие основного владельца квартиры обязательно. Владелец может быть один или два, смотря как составлен договор приватизации, а прописанных может быть несколько и их мнение уж точно ни на что не влияет.
Виктор Белогорцев
нет, не требуется, даже если ты собственник, а я снимаю у тебя угол, все равно твое согласие не требуется, если ты против то выписывай меня здесь другая проблема может возникнуть, если пропишет отец, то мать может придти к ребенку днем , а после 23 ч требуется согласие других прописаных
Vladimir Lioubimcev
Да... ситуация... Знаете, не спешите, пусть мамочка вначале родит, потом, когда бабушки и дедушки увидят эту ПРЕЛЕСТЬ МАЛЕНЬКУЮ, еще выстроятся в очередь на прописку, чтобы только дали понянчиться... Думаю, первой "падет" мама Эрики.... Рожайте спокойно, удачно и благополучно, все само собой уладится! ВОТ УВИДИТЕ!!
Виктор Белогорцев
не скажи, это по воде вилами писано, есть бабки и деды которые выпрашивали, а потом только 5 минут в неделю с внуками идет коза рогатая идет коза бодатая....., а дальше это ваш ребенок вы и воспитывайте
Luidmila
Не выстроятся.
Нина Полевая (Бойко)
У каждого свои тараканы!)))) НО! Я еще лет 10 назад сказала сыну, что никто со мной жить не будет и никого прописывать в квартиру тоже не буду, ни его жену/мою сноху, ни его детей/моих внуков. Просто Я ТАК решила. А если сын кого-то пропишет по месту своей прописки, минуя меня, то легко выпишу и сына, и всех прописанных! Я владелец и мне решать, кого прописывать, а кого нет.
Luidmila
Выписывайте сына прямо сейчас. Потому как, если он пропишет ребенка, то Вы его не выпишете. А спрашивать он Вас будет не обязан при регистрации ребёнка.
Александр 24
Да уж! Когда родилась моя дочь ( 1977 год ),мы жили в съёмной комнатке,но вопрос о прописке даже не возникал ( хотя тогда прописка имела решающее значение - не чета нынешней регистрации ). И жена и ребёнок и я,конечно, были прописаны в 3-х комнатной квартире моих родителей,и общее количество прописанных в этой квартире достигло аж 9 человек. И ничего... Не возникало вообще никаких вопросов.
Luidmila
Ну, так тогда же было чем больше прописанных, тем больше народу может встать на очередь на получение квартиры. И тем быстрее вероятность её получить каким-то из членов семьи. А теперь наоборот, чем больше зарегистрированных детей, тем меньше у собственника прав распоряжаться своим имуществом. Такое ощущение, что этот закон придуман для разъединения поколений в семье.
Александр 24
Зарегистрированные дети сейчас никакого права на собственность не имеют ( Вы разве не знаете о,так называемых,"резиновых" квартирах?).
Luidmila
На собственность не имеют, но ограничивают права собственника в распоряжении своей недвижимостью, а также регистрация даёт возможность и взрослым, и детям проживать на этой территории. То есть у нас сейчас(да и в СССР, но в меньшей мере) практикуется разрыв между фактическим проживанием и регистрацией по месту жительства. Что не есть хорошо.
Luidmila
На собственность не имеют, но ограничивают права собственника в распоряжении своей недвижимостью, а также регистрация даёт возможность и взрослым, и детям проживать на этой территории. То есть у нас сейчас(да и в СССР, но в меньшей мере) практикуется разрыв между фактическим проживанием и регистрацией по месту жительства. Что не есть хорошо.
Виктор Белогорцев
например ты живешь в муниципальной квартире и не важно почему прописал меня (совершенно чужого) к себе, а потом решил приватизировать, но отказать мне в приватизации ты уже не имеешь права, отказаться могу только я сам вопрос, имеет ли значение регистрация прописать всегда просто, а вот выписать уже проблемы
Александр 24
Разговор шёл о приватизированных квартирах. Муниципальных,по-моему,уже,практически,и не осталось.
Виктор Белогорцев
здесь все утверждают, что прописка роли не играет не упоминая о квартирах так важна прописка или нет? а муниципалок по крайней мере в наших края больше чем в собственности а приватизация это кидалово простаков
Татьяна Козина (Дейнега)
Бабкам должно быть стыдно.
Alla
Не дай Бог таких "бабушек"!

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