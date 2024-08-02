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Байден обсудил с Нетаньяху развертывание армии США для помощи Израилю

Байден обсудил с Нетаньяху развертывание армии США для помощи Израилю

Global Look Press/Avi Ohayon/Israel Gpo Президент США Джо Байден по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность американских "оборонительных военных развертываний" на Ближнем Востоке.

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