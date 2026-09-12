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Регионы России

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Венгерские общественные организации выступили против антироссийских заявлений правительства

Венгерские общественные организации выступили против антироссийских заявлений правительства

Перед зданием Министерства иностранных дел Венгрии прошла акция протеста, вызванная антироссийскими заявлениями и внешнеполитическим курсом нового венгерского правительства во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.

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