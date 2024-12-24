За 2024 год в Братске родилось 1406 детей

20 декабря в актовом зале школы №3 Братска состоялась встреча, посвященная Году семьи. Старшеклассники города вместе с ветеранами и представителями старших поколений собрались, чтобы обсудить важность семьи в современной жизни и разобраться в том, что необходимо для формирования крепких семейных отношений среди молодежи.
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