КАЗ «Арена-М» должен защитить российскую бронетехнику от FPV-дронов ВСУ

Угроза, исходящая для бронетехники всех типов от копеечных по стоимости гражданских квадрокоптеров, переоснащенных кустарным способом в ударные, вынуждает искать все более эффективные средства противодействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии