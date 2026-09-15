Ким Чен Ын заявил, что твёрдо уверен в победе России в СВО. Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать Владимира Путина и российский народ, говорится в телеграмме, текст которой приводит ЦТАК.
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