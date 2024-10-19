15 примеров, когда обыденная переписка оказалась неожиданностью

Мы каждый день обмениваемся сообщениями, ведь это быстро и удобно. Невозможно предугадать, когда и что вам напишут, согласитесь? Поэтому иногда мы делаем скриншоты неожиданных диалогов, а некоторые даже выкладывают свои смс-фрагменты в сеть.