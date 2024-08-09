300-ваттная зарядка для смартфона в действии. Realme показала, что она заряжает смартфон от 0% до 15% за полминуты

Компания Realme показала анонсированную вчера 300-ваттную зарядку для смартфонов в действии. Характеристики прототипа неизвестны, но можно предположить, что он оснащён аккумулятором ёмкостью около 5000 мА·ч, так как это сейчас стандарт для отрасли.
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