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Царьград

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На М-4 «Дон» в Ростовской области 22 сентября ожидаются дожди

На М-4 «Дон» в Ростовской области 22 сентября ожидаются дожди

В Ростовской области 22 сентября на трассе М-4 «Дон» из-за прогнозируемых дождей возможно осложнение дорожной обстановки, предупредили в «Автодоре».

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