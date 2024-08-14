Поддельных денег в Карелии стало меньше

С начала года в республике обнаружили фальшивые 5000, 1000 и одну 100 долларовую банкноту За полгода в банковской системе Карелии изъяли всего восемь поддельных банкнот Банка России, сообщили в отделении нацбанка.
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