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Закон, порядок, государство

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В преддверии 8 Марта в Тверской области сотрудники полиции и представители общественности поздравили многодетных мам с праздником весны

В преддверии Международного женского дня сотрудники отдела МВД России «Калининский» и представитель Общественного совета поздравили многодетных мам, проживающих на территории района.

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