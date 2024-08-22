Будущее Соболева окончательно прояснилось. «Барса» лишилась звезды из-за Гвардиолы. Главные трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.Что в РоссииСоболев стал ближе к переходу в «Зенит» — на ситуацию повлиял Миллер«Спартак» и «Зенит» приблизились к тому, чтобы согласовать переход нападающего Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.