МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на танкеры в Черном море

Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки беспилотных аппаратов на танкеры в Черном море 17 и 19 июля 2026 года, назвав это угрозой для экономических интересов и международной торговли через Каспийский трубопроводный консорциум.
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