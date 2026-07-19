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Царьград

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МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на танкеры в Черном море

МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на танкеры в Черном море

Министерство иностранных дел Казахстана осудило атаки беспилотных аппаратов на танкеры в Черном море 17 и 19 июля 2026 года, назвав это угрозой для экономических интересов и международной торговли через Каспийский трубопроводный консорциум.

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