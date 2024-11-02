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Названы способы снизить риск заражения инфекциями при занятиях в спортзале

Названы способы снизить риск заражения инфекциями при занятиях в спортзале

Соблюдение некоторых правил гигиены в спортивном зале поможет снизить риск заражения инфекциями во время занятий, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

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