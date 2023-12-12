Синоптик Вильфанд спрогнозировал «суперсибирские морозы» в регионах России

В европейскую часть России и Северо-Западный федеральный округ придут сильные снегопады, а некоторые регионы столкнутся с «суперсибирскими» морозами, о чем в разговоре с RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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