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Я ваша на век: Украина заключает с Англией договор о сотрудничестве на сто лет, прогноз, военные базы

Я ваша на век: Украина заключает с Англией договор о сотрудничестве на сто лет, прогноз, военные базы

Как сообщает тг-к Readovka, речь идет о плодотворном сотрудничестве. Собственно, Зеленский не скрывал, что готов на все, то есть отдать оставшиеся ресурсы незалежной, только чтобы «против России».

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну тогда уж точно англиканам не видать этой &quot; я ваша &quot;...  От нее останется один треснувший пузырь !
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