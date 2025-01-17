Как сообщает тг-к Readovka, речь идет о плодотворном сотрудничестве. Собственно, Зеленский не скрывал, что готов на все, то есть отдать оставшиеся ресурсы незалежной, только чтобы «против России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Срочно! Только что! Удар по Сумской области: гул машин скорой помощи – тьма погибших среди рядовых и полковников
- Срочно! ВСУ атаковали Россию особенно опасными бомбами: удары по нашим регионам советским оружием
- Аналитика! Зачем бить по неуязвимому газохранилищу Украины? «Искандеры» разрушают кое-что другое
Свежие комментарии