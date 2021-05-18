Как получать выплаты по уходу за инвалидом: ПФ объясняет

Управление Пенсионного фонда в городе Уссурийске Приморского края (межрайонное) информирует, что при назначении ежемесячной компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе или достигшими возраста 80 лет, значительно упрощено ее оформление, сообщает ИА UssurMedia.