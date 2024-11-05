Фестиваль-конкурс «Птичка в ладони» стал ярким событием в регионе

В год своего 75-летия Нижегородская Детская школа искусств № 9 имени Александра Улыбышева свой музыкальный конкурс «Птичка в ладони» превратила в праздник для всех, кто продолжает традиции русской фортепианной школы.
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