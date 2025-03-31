Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает обоснованным предложение повысить возраст молодёжи.
Глава Минздрава Мурашко поддержал повышение возраста молодёжи до 40 лет
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вопреки научно обоснованным выводам, и с одобрения вечного, была проведена операция по ограблению предпенсионеров с продлением «работоспособного возраста»! Теперь, согласно выводам «вертикали власти», 40-летние матроны и лысые, или убеленные сединами мужики назначаются молодежью! Ждём новых гениальных открытий когорты жуликов и воров!
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