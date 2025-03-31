Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 954 подписчика

Глава Минздрава Мурашко поддержал повышение возраста молодёжи до 40 лет

Глава Минздрава Мурашко поддержал повышение возраста молодёжи до 40 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает обоснованным предложение повысить возраст молодёжи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Вопреки научно обоснованным выводам, и с одобрения вечного, была проведена операция по ограблению предпенсионеров с продлением «работоспособного возраста»! Теперь, согласно выводам «вертикали власти», 40-летние матроны и лысые, или убеленные сединами мужики назначаются молодежью! Ждём новых гениальных открытий когорты жуликов и воров!
Ответить
22 час.
наверх