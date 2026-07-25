Тимати задолжал 88,5 тыс. рублей за патентные пошлины

Рэпер Тимати, известный как Тимур Юнусов, задолжал 88,5 тыс. рублей по патентным и иным пошлинам. Задолженность перед Федеральной службой по интеллектуальным правам не повлекла за собой приостановлений на его счетах или в компаниях артиста.
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