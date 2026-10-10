19 фото и историй про общежитие, которые напомнят вкус молодости и свежих пельмешек

Жизнь в общежитии — это целый круговорот сюжетов, которые могут произойти только тут. Из кухни доносятся ароматы пельменей и вкусного чая, за стеной сосед устраивает концерты под гитару, а вахтерша от скуки проводит шахматные турниры с посетителями.